Кубок Беларуси по гандболу оспорят «СКА-Минск» и «Мешков Брест»

«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу. Столичные игроки в одной второй обыграли свой резерв, команду БГУФК-СКА со счетом 34:26, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А брестчане не оставили шансов «Кронону».

То, что первый полуфинальный матч между «Мешков» и «Крононом» завершится победой первых, никто не сомневался. Однако именно на таких встречах низшие по рангу команды могут поднимать свою квалификацию. Подопечных Владимира Костючика не смутил титулованный соперник. Нынешняя игра за финал была наполнена острыми моментами, красивыми связками и, конечно, точными ударами. Концовка и вовсе обрадовала публику, «Кронон» бился за каждый мяч. Итог встречи – 34:25, но послевкусие хорошее.

Максим Баранов, игрок ГК «Мешков Брест»:

У нас были свои цели на эту игру и я считаю, что мы их выполнили. Только второй тайм хромал. У любых команд, когда большой перевес после первого тайма, команда немножко расслабляется, поэтому идут такие ошибки глупые. Но я думаю, что все мы профессионалы, в дальнейшем будем их искоренять.

Эдуард Кокшаров, главный тренер ГК «Мешков Брест»:

Нам нужно было отработать эту игру с минимальными энерго и физическими затратами, чтобы оставить все эмоции и силы на завтрашний день. У всех было отмечено в минутах, сколько они должны находиться на площадке, поэтому мы свою задачу выполнили. Мы в финале. Ждем своего соперника.