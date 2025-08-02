«Юность» и «Динамо-Молодечно» одержали стартовые победы на Кубке Салея

На Кубке Салея стартовые победы одержали минская «Юность» и «Динамо-Молодечно». В первом матче группового этапа команда Сергея Стася нанесла поражение «Неману» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» было сильней «Авиатора» – 3:0. Счет в поединке в первом периоде открыл Савелий Ольшанский. В третьем отрезке отличились Иван Аношко и Дмитрий Уткин. Вратарь «Динамо-Молодечно» Андрей Макаров в этой игре оформил шатаут.

Игорь Руф, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:

В атаке неплохо создавали, немножко в обороне у нас было с переменным успехом. В принципе, на крепкую четверку по пятибалльной системе. Но реализация – это сейчас проблема. Тяжело, много бросали, и в процентном соотношении не очень.

Сегодня в рамках Кубка Салея запланированы еще три поединка.