Владимир Крикунов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» официально объявил о назначении экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова на пост главного тренера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Васильевич в возрасте 75 лет возвращается в Континентальную хоккейную лигу. В прошлом сезоне «Сочи» занял 11-е место в Западной конференции и не пробился в плей-офф. Южане не выходили в плей-офф с сезона 2018/19 годов. Перед новым штабом стоит задача изменить эту тенденцию. Последней командой, которую до этого тренировал Крикунов в КХЛ, было рижское «Динамо». За свою карьеру он был наставником ведущих клубов, а также возглавлял национальные сборные Беларуси, России и Казахстана.