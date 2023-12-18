Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию

Фавориты свой класс подтвердили. Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали победителями Открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Фавориты свой класс подтвердили. Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали победителями Открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В женской заявке было 6 человек. Главная борьба развернулась межу Валерией Ежовой и Викторией Сафоновой. Ежова за свой прокат получила 180 целых и 44 сотых балла. Это ее лучший результат в сезоне. Однако для чемпионства этого оказалось мало. Главная претендентка на золото исполнила программу неидеально. Итоговая сумма – 192 целые и 41 сотая балла. До ее рекордных цифр сезона далеко, они за 210. Тем не менее Сафонова с большим отрывом в который раз становится лучшей фигуристкой в стране.
Виктория Сафонова, чемпионка Беларуси по фигурному катанию:
Я постаралась показать максимум, который смогла сделать на данный момент. В целом эмоции остались только положительными. Я не думала о баллах, а просто старалась сделать все то, что наработано на тренировках, и выдать максимум на чемпионате страны.
У мужчин не знал равных Евгений Пузанов. Также в тройке лучших Александр Лебедев и Василий Бараховский.