Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию

В женской заявке было 6 человек. Главная борьба развернулась межу Валерией Ежовой и Викторией Сафоновой. Ежова за свой прокат получила 180 целых и 44 сотых балла. Это ее лучший результат в сезоне. Однако для чемпионства этого оказалось мало. Главная претендентка на золото исполнила программу неидеально. Итоговая сумма – 192 целые и 41 сотая балла. До ее рекордных цифр сезона далеко, они за 210. Тем не менее Сафонова с большим отрывом в который раз становится лучшей фигуристкой в стране.