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Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию

18 декабря 2023 17:39
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Фавориты свой класс подтвердили. Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали победителями Открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию-1

В женской заявке было 6 человек. Главная борьба развернулась межу Валерией Ежовой и Викторией Сафоновой. Ежова за свой прокат получила 180 целых и 44 сотых балла. Это ее лучший результат в сезоне. Однако для чемпионства этого оказалось мало. Главная претендентка на золото исполнила программу неидеально. Итоговая сумма – 192 целые и 41 сотая балла. До ее рекордных цифр сезона далеко, они за 210. Тем не менее Сафонова с большим отрывом в который раз становится лучшей фигуристкой в стране.

Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию-4

Виктория Сафонова, чемпионка Беларуси по фигурному катанию:
Я постаралась показать максимум, который смогла сделать на данный момент. В целом эмоции остались только положительными. Я не думала о баллах, а просто старалась сделать все то, что наработано на тренировках, и выдать максимум на чемпионате страны.

Виктория Сафонова и Евгений Пузанов стали чемпионами Беларуси по фигурному катанию-7

У мужчин не знал равных Евгений Пузанов. Также в тройке лучших Александр Лебедев и Василий Бараховский.

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Евгений Пузанов

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