Виктория Меннанова: НОК будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Меннанова, начальник отдела информации НОК Беларуси:

На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они имеют полное право обжаловать данное решение.

В свою очередь мы по-прежнему открыты для диалога и находимся в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом для выяснения всех обстоятельств данного решения. Национальный олимпийский комитет Беларуси отстаивает и далее будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.