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Виктория Чайка о Кубке РЦОП по пулевой стрельбе: выступает и подрастающее поколение, можем просмотреть ребят 

07 декабря 2022 13:37
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Новости Беларуси. В Минске завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Во второй соревновательный день были разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Чайка о Кубке РЦОП по пулевой стрельбе: выступает и подрастающее поколение, можем просмотреть ребят -1

В миксте в стрельбе из пневматической винтовки равных не нашлось Дарье Чуприс и Клименту Рогачеву. В турнире пистолетчиков первенствовали Зоя Дасько и Денис Чайковский.

Виктория Чайка о Кубке РЦОП по пулевой стрельбе: выступает и подрастающее поколение, можем просмотреть ребят -4

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Результаты показывают хорошие, высокие. Кроме того, выступает и подрастающее поколение. Мы можем просмотреть этих ребят, взять на заметочку на следующий год, чтобы их приглашать на учебно-тренировочные сборы, соответственно, потом вывозить на международные соревнования.

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# Стрельба # Дарья Чуприс # Климент Рогачев # Зоя Дасько # Денис Чайковский # Виктория Чайка # Фотофакт

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