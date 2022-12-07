Виктория Чайка о Кубке РЦОП по пулевой стрельбе: выступает и подрастающее поколение, можем просмотреть ребят 

Новости Беларуси. В Минске завершился Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Во второй соревновательный день были разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В миксте в стрельбе из пневматической винтовки равных не нашлось Дарье Чуприс и Клименту Рогачеву. В турнире пистолетчиков первенствовали Зоя Дасько и Денис Чайковский.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Результаты показывают хорошие, высокие. Кроме того, выступает и подрастающее поколение. Мы можем просмотреть этих ребят, взять на заметочку на следующий год, чтобы их приглашать на учебно-тренировочные сборы, соответственно, потом вывозить на международные соревнования.