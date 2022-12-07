Женские юниорские сборные Беларуси по футболу узнали соперниц по второму раунду чемпионата Европы

Новости Беларуси. Женские молодежные сборные Беларуси по футболу узнали соперниц по вторым раундам чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки до 19 лет волей жребия были определены в группу А4. Оппонентками станут представительницы Испании, Англии и Словении. Более младшие футболистки, а если точнее, то спортсменки до 17 лет, разместились в пульке А6. Им предстоит выходить на поле против коллективов Испании, Дании и Сербии.