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На Кубке РЦОП по пулевой стрельбе 7 декабря разыгрывают два комплекта медалей

07 декабря 2022 12:48
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Во второй соревновательный день разыгрывается два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Кубке РЦОП по пулевой стрельбе 7 декабря разыгрывают два комплекта медалей-1

Самых метких выявляют в смешанных командах в стрельбе из пневматических пистолета и винтовки. А накануне были определены победители в личных зачетах. В своих дисциплинах не знали равных Олег Голик, Егор Волынцев, Екатерина Иванова и Полина Костенко.

На Кубке РЦОП по пулевой стрельбе 7 декабря разыгрывают два комплекта медалей-4

Полина Костенко, победительница турнира:
Я ставила себе цель отработать тактику и показать, как я умею работать, то есть выложиться на все 100 %.

На Кубке РЦОП по пулевой стрельбе 7 декабря разыгрывают два комплекта медалей-7

Данный старт тренерский штаб рассматривает как смотр ближайшего резерва с перспективой попадания в национальную команду.

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# Стрельба # Олег Голик # Егор Волынцев # Екатерина Иванова # Полина Костенко # Фотофакт

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