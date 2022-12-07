На Кубке РЦОП по пулевой стрельбе 7 декабря разыгрывают два комплекта медалей

Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок РЦОП по пулевой стрельбе. Во второй соревновательный день разыгрывается два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самых метких выявляют в смешанных командах в стрельбе из пневматических пистолета и винтовки. А накануне были определены победители в личных зачетах. В своих дисциплинах не знали равных Олег Голик, Егор Волынцев, Екатерина Иванова и Полина Костенко.

Полина Костенко, победительница турнира:

Я ставила себе цель отработать тактику и показать, как я умею работать, то есть выложиться на все 100 %.