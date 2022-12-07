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НХЛ. Клуб «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем обыграл «Чикаго»

07 декабря 2022 12:22
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26-й матч в нынешнем сезоне в главной хоккейной лиге планеты провел белорус Егор Шарангович. Его клуб «Нью-Джерси» одержал победу над «Чикаго», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Клуб «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем обыграл «Чикаго»-1

Наш форвард выходил на лед в четвертом звене. Суммарное время составило 14 минут и 41 секунду. Белорус нанес два броска, совершил две потери и заработал 0 по системе «плюс-минус». А «Девилз» в итоге победили 3:0. На данный момент в активе Шаранговича 14 результативных баллов в 26 встречах.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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