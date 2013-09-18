18 сентября в Гродно состоится торжественное открытие детских республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. «Кожаный мяч» вышел на финишную прямую. Торжественное открытие детских республиканских соревнований по футболу на призы Президентского спортивного клуба состоится 18 сентября в Гродно.

В ближайшие два дня пройдут игры группового раунда. На поле спорткомплекса «Неман» встретятся любительские команды старшей возрастной группы (1999–2000 годов рождения). А 20 сентября состоятся решающие стыковые матчи.

Победителей турнира ждут почетные грамоты, медали и ценные призы. Наградами будут также отмечены лучшие игроки соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.