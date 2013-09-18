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18 сентября в Гродно состоится торжественное открытие детских республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

18 сентября 2013 08:50
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Новости Беларуси. «Кожаный мяч» вышел на финишную прямую. Торжественное открытие детских республиканских соревнований по футболу на призы Президентского спортивного клуба состоится 18 сентября в Гродно.

В ближайшие два дня пройдут игры группового раунда. На поле спорткомплекса «Неман» встретятся любительские команды старшей возрастной группы (1999–2000 годов рождения). А 20 сентября состоятся решающие стыковые матчи.

Победителей турнира ждут почетные грамоты, медали и ценные призы. Наградами будут также отмечены лучшие игроки соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивные соревнования

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