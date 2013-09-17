Соревнования «Кожаный мяч» выходят на финишную прямую. Скоро определится лучшая команда в старшей возрастной группе

Новости Беларуси. В борьбе за «Кожаный мяч». Детские республиканские соревнования по футболу на призы Президентского спортивного клуба выходят на финишную прямую.

С 16 по 20 сентября в Гродно определится лучшая команда в старшей возрастной группе. За почетное первое место будут бороться 8 любительских коллективов, пробившихся в финальную стадию через сито областных этапов.

Матчи турнира пройдут на поле центрального спортивного комплекса «Неман». В первые три дня команды проведут поединки в двух группах, а 20 сентября лучшие встретятся в финале.

Победителей турнира ожидают почетные грамоты, медали и ценные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.