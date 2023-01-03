Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

Но для того чтобы сделать следующий шаг по турнирной сетке, белоруске пришлось приложить максимум усилий. В первом сете она, казалось, безнадежно уступала представительнице Украины Ангелине Калининой – 1:5. Однако сумела вначале перевести игру на тай-брейк, а затем и забрать его – 11:9. Во втором отрезке на корте вновь была равная борьба. Но Азаренко все же смогла дожать оппонентку. Причем вновь на тай-брейке – 7:5. Следующей соперницей нашей теннисистки будет Синвэнь Жен.