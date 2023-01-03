Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

03 января 2023 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Изматывающий матч с приятным финалом. Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде категории 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде-1

Но для того чтобы сделать следующий шаг по турнирной сетке, белоруске пришлось приложить максимум усилий. В первом сете она, казалось, безнадежно уступала представительнице Украины Ангелине Калининой – 1:5. Однако сумела вначале перевести игру на тай-брейк, а затем и забрать его – 11:9. Во втором отрезке на корте вновь была равная борьба. Но Азаренко все же смогла дожать оппонентку. Причем вновь на тай-брейке – 7:5. Следующей соперницей нашей теннисистки будет Синвэнь Жен.

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде-4

Дальше прошли также Арина Соболенко и Лидия Морозова, выступающие в парном разряде. Девушки добрались уже до четвертьфинала, где их поджидают японка Ниномия и испанка Буча.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Ангелина Калинина # Арина Соболенко # Макото Ниномия # Кристина Буча # Синвэнь Жен # Лидия Морозова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турнир по теннису в Аделаиде. Белоруски Соболенко и Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда
02 января 2023 15:24

Турнир по теннису в Аделаиде. Белоруски Соболенко и Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда

Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP. Какие места у белорусов?
02 января 2023 15:17

Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP. Какие места у белорусов?

Что приносит настоящее счастье Юлии Силипицкой? Поговорили с ведущей о карьере, семье и лучших моментах 2022-го
01 января 2023 18:17

Что приносит настоящее счастье Юлии Силипицкой? Поговорили с ведущей о карьере, семье и лучших моментах 2022-го