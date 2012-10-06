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Виктория Азаренко встретится в финале турнира в Пекине с Марией Шараповой

06 октября 2012 18:15
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко сыграет в финале престижного теннисного турнира серии Премьер в Пекине.

В матче 1/ 2 белоруска сегодня не испытала проблем в противостоянии с француженкой Марион Бартоли. Азаренко по ходу встречи использовала практически все предоставившиеся ей возможности для брейков. В результате оформила победу в результате 9-й сеянной в двух сетах: 6:4 / 6:2.

В решающем матче белоруска будет бороться за титул с Марией Шараповой. Россиянка сегодня не оставила шансов китаянке На Ли: 6:4 / 6:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теннис

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