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Виктория Азаренко сыграет свой первый матч после перерыва

20 июня 2017 15:40
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Новости Беларуси. 20 июня в 20.00 по белорусскому времени пройдет первый матч Виктории Азаренко после годового перерыва, во время которого она стала мамой.

Игра пройдет на турнире в Мальорке. Соперницей Виктории станет японская теннисистка Риса Одзаки, занимающее место в восьмой десятке мирового топа.

Виктория Азаренко сыграет свой первый матч после перерыва-1

Фото: vichka35

За несколько дней до турнира Азаренко выложила в социальные сети фото, где она поприветствовала турнир. Ее болельщики обрадовались тому, что их фаворитка снова на корте и пожелали ей удачи в сегодняшнем матче.

Мы уже писали о том, как знаменитая белорусская теннисистка провела год без турниров – здесь подробнее.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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