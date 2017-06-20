Виктория Азаренко сыграет свой первый матч после перерыва

Новости Беларуси. 20 июня в 20.00 по белорусскому времени пройдет первый матч Виктории Азаренко после годового перерыва, во время которого она стала мамой.
Игра пройдет на турнире в Мальорке. Соперницей Виктории станет японская теннисистка Риса Одзаки, занимающее место в восьмой десятке мирового топа.
За несколько дней до турнира Азаренко выложила в социальные сети фото, где она поприветствовала турнир. Ее болельщики обрадовались тому, что их фаворитка снова на корте и пожелали ей удачи в сегодняшнем матче.
Мы уже писали о том, как знаменитая белорусская теннисистка провела год без турниров – здесь подробнее.