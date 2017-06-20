Виктория Азаренко сыграет свой первый матч после перерыва

Новости Беларуси. 20 июня в 20.00 по белорусскому времени пройдет первый матч Виктории Азаренко после годового перерыва, во время которого она стала мамой.

Игра пройдет на турнире в Мальорке. Соперницей Виктории станет японская теннисистка Риса Одзаки, занимающее место в восьмой десятке мирового топа.