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В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

20 июня 2017 14:21
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Новости Беларуси. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшем клубном турнире нашу страну традиционно представит борисовский БАТЭ, который начнет прокладывать себе путь в евро-осень со второго раунда. Соперником борисовчан станет победитель пары «Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра). Эти коллективы сыграют в рамках Первого квалификационного раунда. Армянская команда, безусловно, фаворит данной пары.

# Футбол

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