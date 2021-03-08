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Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины

08 марта 2021 17:22
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Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира категории «Премьер» Женской теннисной ассоциации в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальная причина снятия нашей спортсменки – травма спины.

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины-1

Таким образом, в основной сетке турнира в Арабских Эмиратах осталась одна белоруска – Арина Соболенко. Свой матч стартового круга первая ракетка страны проведет 9 марта против француженки Ализе Корне.

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины-4

Что касается мужчин, то 9 марта первый поединок на турнире в Марселе сыграет наш Егор Герасимов. Соперник – Янник Ханфманн из Германии.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Ализе Корне # Егор Герасимов # Фотофакт

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