Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира категории «Премьер» Женской теннисной ассоциации в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Официальная причина снятия нашей спортсменки – травма спины.

Таким образом, в основной сетке турнира в Арабских Эмиратах осталась одна белоруска – Арина Соболенко. Свой матч стартового круга первая ракетка страны проведет 9 марта против француженки Ализе Корне.

Что касается мужчин, то 9 марта первый поединок на турнире в Марселе сыграет наш Егор Герасимов. Соперник – Янник Ханфманн из Германии.