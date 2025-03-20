20 марта сборная Беларуси по футболу проводит матч со сборной Таджикистана

Большой футбол вновь на СТВ! 20 марта наш телеканал показывает первый в новом сезоне матч сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Центральном республиканском стадионе в Душанбе наша национальная команда встречается со сборной Таджикистана, игра началась в 14:00.

Соперник в рейтинге FIFA занимает 104-ю позицию, белорусы расположились на 98-м месте. Прежде команды играли один раз. В 2014 году в Борисове хозяева были сильнее – 6:1. Под руководством главного тренера Карлоса Алоса 24 футболиста. Большинство представляют белорусские и российские клубы. За атакующие действия нашей команды будут отвечать Трофим Мельниченко, перешедший в португальский «Порту», Герман Барковский, пополнивший ряды польской «Пущи», а также Виталий Лисакович из «Балтики» и Артем Шуманский из московского ЦСКА.