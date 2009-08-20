Виктория Азаренко проиграла Ким Клийстерс

Тем самым, все белорусские теннисистки завершили выступления на представительном турнире в канадском Торонто (призовой фонд - $2 млн.).

Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко (9-й номер мирового рейтинга) во втором раунде одиночного разряда проиграла бельгийке Ким Клийстерс (без рейтинга) – 5:7, 6:4, 1:6. До этого Азаренко вместе с россиянкой Верой Звонаревой выбыла из парного разряда, так же как и еще одна наша соотечественница Татьяна Пучек, выступавшая в паре с украинкой Марией Корытцевой.

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный удачно стартовал на крупном турнире американском Цинциннати (призовой фонд - $3 млн.). В первом раунде парного разряда Максим вместе с израильтянином Энди Рамом победил американский дуэт Джесс Левин – Раджив Рам в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. В четвертьфинале белорусско-израильский тандем сыграет с интернациональным дуэтом Томаш Бердых (Чехия) – Филипп Кольшрайбер (Германия).

Турниры в Канаде и США завершатся в воскресенье, 23 августа, сообщает БЕЛТА.