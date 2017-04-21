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Виктория Азаренко прогнозирует победу сборной Беларуси над Швейцарией в Кубке Федерации

21 апреля 2017 06:30
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Новости Беларуси. Чем меньше времени остается до начала полуфинальной встречи Кубка Федерации Беларусь-Швейцария, тем больше приятных сюрпризов. Наша теннисная прима Виктория Азаренко предстоящий поединок проведет вместе с командой, пусть и не на корте. Экс-первая ракетка будет поддерживать сборную рядом с капитаном Эдуардом Дубровым и выступит в качестве своего рода консультанта и помощника.

Азаренко уже летом планирует сыграть на серии американских турниров. А кроме того нацелилась и на финал Кубка Федерации. Именно такой результат прогнозирует Вика своим соратницам по кортам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко прогнозирует победу сборной Беларуси над Швейцарией в Кубке Федерации-1

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка по теннису (микст):
Так, как играет особенно, наверное, Саша за страну, она всегда показывает более высокий уровень тенниса, чем, может быть, за себя лично, это очень приятно в таких соревнованиях. Поэтому шанс у нас есть, я в этом не сомневаюсь.

# Виктория Азаренко # Fed Cup в Минске

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