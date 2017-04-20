Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности

Новости США. Поклонники Серены Уильямс ликуют: накануне стало известно, что легендарная спортсменка впервые станет мамой. Многих привел в восторг тот факт, что Серена выиграла Australian Open, находясь на восьмой неделе беременности.



Источник фото: instagram.com/serenawilliams/



По словам пресс-секретаря 35-летней теннисистки, первенец Уильямс родится осенью 2017 года. В большой спорт Серена намерена вернуться уже в 2018 году.



Келли Буш Новак, официальный представитель Серены Уильямс:

С радостью подтверждаю, что Серена ждет ребенка, который должен родиться осенью.



Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Глава WTA Стив Саймон поздравил теннисистку с беременностью.



Стив Саймон, глава WTA:

Мы все очень рады за Серену. Это отличная новость, и мы желаем ей всего самого хорошего. Будем ждать ее возвращения на корт.



Источник фото: instagram.com/serenawilliams/



На следующей неделе Серена Уильямс вновь станет первой ракеткой мира. Она сместит с первой строчки в рейтинге WTA немку Ангелику Кербер.



Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Напомним, в конце прошлого года Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit (здесь подробнее).



Поздравления в адрес Серены и ее возлюбленного поступают из разных уголков мира. В профессиональном сообществе уверены: Уильямс будет замечательной мамой.



Источник фото: instagram.com/serenawilliams/