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Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности

20 апреля 2017 10:05
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Новости США. Поклонники Серены Уильямс ликуют: накануне стало известно, что легендарная спортсменка впервые станет мамой. Многих привел в восторг тот факт, что Серена выиграла Australian Open, находясь на восьмой неделе беременности.

Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности -1


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

По словам пресс-секретаря 35-летней теннисистки, первенец Уильямс родится осенью 2017 года. В большой спорт Серена намерена вернуться уже в 2018 году.

Келли Буш Новак, официальный представитель Серены Уильямс:
С радостью подтверждаю, что Серена ждет ребенка, который должен родиться осенью.

Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности -3


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Глава WTA Стив Саймон поздравил теннисистку с беременностью.

Стив Саймон, глава WTA:
Мы все очень рады за Серену. Это отличная новость, и мы желаем ей всего самого хорошего. Будем ждать ее возвращения на корт.

Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности -6


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

На следующей неделе Серена Уильямс вновь станет первой ракеткой мира. Она сместит с первой строчки в рейтинге WTA немку Ангелику Кербер.

Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности -8


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Напомним, в конце прошлого года Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit (здесь подробнее).

Поздравления в адрес Серены и ее возлюбленного поступают из разных уголков мира. В профессиональном сообществе уверены: Уильямс будет замечательной мамой.

Australian Open Серена Уильямс выиграла на восьмой неделе беременности -11


Источник фото: instagram.com/serenawilliams/

Читайте о Серене Уильямс: «Супергерой? Может быть. Да, черт возьми»: как теннисистка поймала преступника в США.

# Беременность и роды # Фотофакт # Серена Уильямс # Алексис Оганян

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