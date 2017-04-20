Александра Саснович: наши козыри – дом, поддержка зрителей, родителей, болельщиков, молодость и энергичность

В составе хозяек кортов 96-я ракетка мира Александра Саснович, два игрока второй сотни: Арина Собаленко и Ольга Говорцова, которую капитан Эдуард Дубров собирается задействовать в паре, а также Вера Лапко. Швейцарки сделают ставку на 22-ю ракетку мира Тимеа Бачински и 54-й номер рейтинга Викторию Голубич. Есть еще Белинда Бенчич и Мартина Хингис, которая теперь выступает только в паре.

Новости Беларуси. Минск на пороге грандиозного теннисного события. В субботу на «Чижовка-Арене» стартует полуфинал Кубка федерации, в котором встретятся национальные команды Беларуси и Швейцарии.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису: Девчонки провели хорошую серию турниров накануне предстоящего матча, я имею в виду те турниры, которые были в Америке, Швейцарии, Турции. Все показали себя с хорошей боевой стороны, приехали с хорошим настроением. Столько желания тренироваться и работать. Видимо, что-то еще где-то хотят подчистить, подработать, чтобы выйти на корт во всеоружии. Это радует.

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:

У нас у всех настрой боевой, все мы заряжены на хороший матч, на хорошую борьбу. В позитиве все, тренируемся, готовимся, настраиваемся. Наши козыри – конечно же, дом, поддержка зрителей, родителей, болельщиков и молодость, энергичность.

В пятницу пройдет жеребьевка. В субботу на 12.40 намечена церемония открытия матча, после которой состоятся две одиночные встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».