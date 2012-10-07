Виктория Азаренко – победительница Открытого чемпионата Китая по теннису

Новости Беларуси. Виктория Азаренко в очередной раз подтвердила титул сильнейшей теннисистки планеты. Белоруска выиграла Открытый чемпионат Китая. В финале турнира с призовым фондом 4 миллиона 828 тысяч долларов США Виктория Азаренко встретилась с россиянкой Марией Шараповой.

Поединок первой и второй ракеток планеты выдался зрелищным. Белоруска действовала в своем фирменном агрессивном стиле и не оставила шансов сопернице на победу (6:3, 6:1), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С прекрасной победой Викторию поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Китай стоя приветствовал триумф Азаренко.

Счет личных встреч в противостоянии Азаренко и Шараповой – 7:4 в пользу нашей теннисистки. Теперь в активе Виктории – 13 выигранных турниров за карьеру, в том числе пять в этом сезоне.