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На этапе Кубка мира по дзюдо среди мужчин в Минске белорусы завоевали 7 медалей

07 октября 2012 14:12
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Новости Беларуси. В Минске 6 октября проходил этап Кубка мира по дзюдо среди мужчин. Белорусские спортсмены завоевали на этом турнире семь медалей: два «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Первые места достались Алексею Свириду (весовая категория до 73 кг) и Александру Стешенко (до 81 кг).

особенно эффектной стала победа Свирида, в финале затратившего на канадца Алексиса Маренмартеля всего 29 секунд.

Серебряные медали у белорусов Игоря Жукова, Антона Парфинчука.

Бронзовые награды достались Дмитрию Шершеню, Александру Кокшу и Евгению Бедулину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Дзюдо

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