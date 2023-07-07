Виктория Азаренко обыграла 10-ю ракетку планеты на Уимблдоне

Кто очень порадовал на Уимблдонском турнире 7 июля, так это Виктория Азаренко. Наша теннисистка уверенно победила десятую ракетку планеты Дарью Касаткину из России – 6:2, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, Вика впервые с 2015 года вышла во вторую неделю Уимблдона. Ее соперница в 1/8 финала определится позже. Ей станет победительница пары Свитолина/Кенин.

К сожалению, в одиночном разряде у нас есть и потеря. Александра Саснович во втором круге уступила чешке Петре Квитовой – 2:6, 2:6. Белоруска продолжит борьбу в паре. Там у нас внушительный десант.