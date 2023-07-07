«Есть соперничество, интрига». Баскетболистки Беларуси на заключительном этапе подготовки к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Подготовка к II Играм стран СНГ вышла на финишную прямую. Причем как у организаторов, так и у спортсменов. Представительницы баскетбола 3х3 начали заключительный учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На столичной Palova Arena не покладая рук, словно пчелки, трудятся 11 девушек.

Причем большинство из них представляют вовсе не флагман «Горизонт». Сразу четверо имеют прописку гродненской «Олимпии». С окончательным составом тех, кто в итоге продемонстрирует мастерство на мультифоруме, тренерский штаб намерен определиться к середине УТС. На данный момент у девушек в приоритете физические кондиции.

Андрей Навойчик, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Сейчас у нас этап специальной силовой выносливости. Нужно набрать определенные объемы, чтобы в дальнейшем девушки могли выдерживать конкурентную нагрузку в баскетболе 3х3. Все-таки специфика с баскетболом 5х5 сильно отличается в этом аспекте, поэтому поэтапно готовим девушек. Я надеюсь, что к этапу «Паловы» мы уже закончим подготовительный учебно-тренировочный сбор, наберем определенные физические кондиции, ну и дальше начнем работать непосредственно над технико-тактическими взаимодействиями.

К сожалению, не обошлось без потерь. На универсиаде получила травму одна из ключевых исполнительниц Полина Верабей. Она проходит восстановление. Но сможет ли помочь команде – вопрос открытый. Впрочем, игроки подобраны таким образом, что каждая способна заменить каждую. Поэтому конкуренцию даже на сборах никто не отменял.