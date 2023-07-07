Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала третью победу в квалификации к ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила групповой этап квалификации к чемпионату мира поединком с командой Швейцарии. И вновь успешно. Наши парни были сильнее со счетом 9:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем большую часть матча белорусы были в роли догоняющих. Однако намного лучше оппонентов провели концовку встречи и смогли оформить третью победу подряд. Ранее были обыграны коллективы Турции и Дании. Напомним, 6 июля наша дружина досрочно завоевала путевку в плей-офф. Дальше ей предстоит борьба со сборной Францией. Мировой мультифорум пройдет в феврале 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах.