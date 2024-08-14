Виктория Азаренко не сыграет на турнире категории WTA-1000

Виктория Азаренко не выступит на теннисном турнире категории тысяча в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска должна была провести поединок первого круга. Матч с представительницей Италии Лючией Бронцетти больше не значится в расписании.

Скорее всего, сказалась травма. Напомним, экс-первая ракетка не смогла доиграть другой тысячник в Торонто. В третьем раунде наша спортсменка мерилась силами с американкой Пейтон Стирнс. При счете 4:6, 2:4 Азаренко вначале пригласила медика на корт, а после этого отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, в Цинциннати выступит только Арина Соболенко.