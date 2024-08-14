Представлен календарь чемпионата Беларуси по хоккею – Экстралига стартует 7 сентября

Каждый клуб в регулярном сезоне проведет по 52 матча. Затем – плей-ин и плей-офф. В гладком первенстве предусмотрены три международные паузы: в ноябре, декабре и феврале. Завершится групповая стадия 25 февраля. Задача – занять место не ниже шестого. Еще два участника четвертьфиналов определятся в стыковых противостояниях. Игры на выбывание начнутся 8 марта. Напомним, нынче в турнире выступят не 12, а 14 коллективов.