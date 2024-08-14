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Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к традиционному международному турниру

14 августа 2024 19:15
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Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к традиционному международному турниру, который состоится уже на этой неделе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер Юрий Шевцов сделал акцент не на лидерах. Это, скорее, экспериментальный состав.

Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к традиционному международному турниру-1

Всего в дружину вызваны 20 человек. Сильнейшие игроки сейчас находится в европейских и российских клубах, где проходят межсезонку. Рулевой сосредоточился на тех гандболистах, которые представляют отечественный чемпионат. Возраст ребят от 19 до 21 года. Большинство из минского «СКА». Армейцы командировали 13 исполнителей. Основная задача сбора – наладить взаимодействие и почувствовать принадлежность к главной дружине страны. Многие игроки вызов получили впервые.

Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к традиционному международному турниру-4

Юрий Шевацов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Турнир для этих ребят довольно высокого класса, и, вы знаете, в данный момент любой соперник для нас это за счастье. Мы хотим создать сборную-2. Сейчас ее еще может быть громко называть, но мы ее хотим формировать. Сегодня собрались здесь, на наш взгляд, 70-80 % перспективной молодежи, которая находится в Республике Беларусь. Но это еще не все. Мы не можем вызвать 40-50 человек. Тем более у нас краткосрочный сбор. Едем с большим вдохновением на этот турнир.

Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к традиционному международному турниру-7

Иван Зинейкин, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Раньше пересекались в чемпионате Беларуси, играли против друг друга. В команде в первый раз. Срабатываемся неплохо. Настрой максимально боевой. Будем стараться проявить свой максимум. Хорошие ребята. Думаю, сработаемся, и все будет хорошо.

Турнир стартует в четверг, 15 августа. Формат соревнований: каждый сыграет с каждым. Участники – «Мешков-Брест», московский «ЦСКА», питерский «Зенит», а также сборная клубов страны. Победитель определится в субботу, 17 августа.

# Гандбол

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