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В Беларуси продолжается Кубок Руслана Салея по хоккею – итоги матчей

14 августа 2024 19:47
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В среду в розыгрыше Кубка Руслана Салея могли определиться оба участника раунда плей-ин из группы «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, ситуация в пульке была настолько запутанной, что исход любой из дуэлей влиял на шансы других команд.

В Беларуси продолжается Кубок Руслана Салея по хоккею – итоги матчей-1

Ближе остальных к выходу был «Химик». Новополотчанам хватало двух очков. Эти же баллы требовались и сопернику – «Локомотиву». Оршанский клуб при определенных раскладах мог подняться на вторую строчку. Именно гости сделали первый шаг к успеху. В середине стартового периода забросил Буйко. Статус-кво был восстановлен после перерыва. Автор точного броска – Чернов. А в третьем отрезке Исаев вывел «Химик» вперед.

Напомним, прямой пропуск в «Финал четырех» завоевал Витебск. Из группы «А» в плей-ин вышли «Шахтер» и «Неман».

# Хоккей

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