В Беларуси продолжается Кубок Руслана Салея по хоккею – итоги матчей

В среду в розыгрыше Кубка Руслана Салея могли определиться оба участника раунда плей-ин из группы «Б», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, ситуация в пульке была настолько запутанной, что исход любой из дуэлей влиял на шансы других команд.

Ближе остальных к выходу был «Химик». Новополотчанам хватало двух очков. Эти же баллы требовались и сопернику – «Локомотиву». Оршанский клуб при определенных раскладах мог подняться на вторую строчку. Именно гости сделали первый шаг к успеху. В середине стартового периода забросил Буйко. Статус-кво был восстановлен после перерыва. Автор точного броска – Чернов. А в третьем отрезке Исаев вывел «Химик» вперед.

Напомним, прямой пропуск в «Финал четырех» завоевал Витебск. Из группы «А» в плей-ин вышли «Шахтер» и «Неман».