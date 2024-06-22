Виктория Азаренко не смогла выйти в финал теннисного турнира в Берлине

Сначала Арина Соболенко в матче 1/4 финала досрочно сошла с дистанции. При счете 5:1 в пользу ее соперницы, россиянки Анны Калинской, третья ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. Отметим, Арина Соболенко впервые в карьере снялась по ходу матча.

Спустя несколько часов полноценный полуфинальный поединок провели белоруска Виктория Азаренко и россиянка Анна Калинская. Виктория долго входила в игру. Ее оппонентка достаточно легко взяла первый сет – 6:1. Во второй партии Азаренко была сильней на тай-брейке. А третий сет Калинская уверенно выиграла 6:1. И прошла в финал, где встретится с победительницей матча между американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.