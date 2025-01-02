Прямой эфир

Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории 500 в Брисбене

02 января 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории 500 в австралийском Брисбене. Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска потерпела поражение от Марии Боузковой из Чехии, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

При счете 0:2 в стартовом сете Виктория почувствовала недомогание и взяла медицинский тайм-аут. Ее беспокоила боль в колене. После игра возобновилась, но первая партия осталась за чешской спортсменкой 6:4. Во втором сете Виктория сделала брейк и повела со счетом 4:2, однако не смогла удержать преимущество и в итоге уступила 4:6. В эти минуты матч одной восьмой финала против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой начинает первая ракетка мира, Арина Соболенко.

# Виктория Азаренко # Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США
31 декабря 2024 12:21

Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США

Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, болельщиков и работников отрасли с Новым годом
31 декабря 2024 12:10

Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, болельщиков и работников отрасли с Новым годом

Белорусское дерби в АХЛ. «Калгари» Соловьёва дома одолел «Абботсфорд» Климовича
31 декабря 2024 11:31

Белорусское дерби в АХЛ. «Калгари» Соловьёва дома одолел «Абботсфорд» Климовича