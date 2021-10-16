Виктория Азаренко победила Елену Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Виктория Азаренко претендует на победу в американском турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская теннисистка пробилась в финал. 15 октября ночью Азаренко встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и победила соперницу в трехсетовом поединке – 3:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 20 минут. В финальном матче соперницей Азаренко будет испанка Паула Бадоса Хиберт. В Индиан-Уэллсе Азаренко показывает блестящую подготовку. Поочередно теннисистка уже обыграла четырех соперниц, не отдав им ни одного сета.