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Виктория Азаренко победила Елену Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

16 октября 2021 12:01
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко претендует на победу в американском турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктория Азаренко победила Елену Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе-1

Белорусская теннисистка пробилась в финал. 15 октября ночью Азаренко встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и победила соперницу в трехсетовом поединке – 3:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 20 минут. В финальном матче соперницей Азаренко будет испанка Паула Бадоса Хиберт. В Индиан-Уэллсе Азаренко показывает блестящую подготовку. Поочередно теннисистка уже обыграла четырех соперниц, не отдав им ни одного сета.  

Виктория Азаренко победила Елену Остапенко и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе-4

Американский турнир считается одним из самых престижных в мировом спорте. Призовой фонд составляет 8,7 миллиона долларов.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Елена Остапенко # Паула Бадоса # Фотофакт

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