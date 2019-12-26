Виктор Овчаров: «Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера»

Новости Беларуси. Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма готовится отметить 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня, фактически накануне юбилея, гостем нашей студии стал начальник отдела науки и информационного обеспечения вуза Виктор Овчаров.

Сергей Прохоров, СТВ:

Вашему институту буквально на днях исполняется 20 лет. В принципе, это такой внушительный срок, когда можно говорить о каких-то конкретных итогах, пройденном пути, накопленном опыте и как этот самый опыт можно использовать в будущей работе. «В стенах нашего института за 20 лет прошли обучение более 50 тысяч специалистов отрасли физической культуры и спорта»

Виктор Овчаров, начальник отдела науки и информационного обеспечения ИПКП БГУФК:

Достаточно сказать, что в стенах нашего института за 20 лет прошли обучение более 50 тысяч специалистов отрасли физической культуры и спорта. Естественно, мы привлекаем к работе с тренерским составом преподавателей Белорусского государственного университета, специалистов других вузов страны, а также руководителей ассоциаций и федераций по видам спорта. Сергей Прохоров:

Насколько я понял, вы можете готовить тренеров практически по любому виду спорта. О подготовке тренеров: «Повышаем у них квалификацию до современных требований» Виктор Овчаров:

Мы не только готовим, мы скорее переподготавливаем тех людей, которые изъявили желание получить новую специальность, а также тренеров, имеющих тренерскую квалификацию. Повышаем у них квалификацию до современных требований.

Сергей Прохоров:

Скажите, с чего начинается подготовка атлета – с таланта самого спортсмена или все-таки с человека, с тренера, который будет его готовить к будущим победам? «Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера» Виктор Овчаров:

Это направление обоюдное: оно идет, я бы сказал, параллельно. Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера. Так же как и тренер с высокой квалификацией должен знать и уметь отобрать того атлета, который в будущем сможет показать результат, достойный мирового уровня. Сергей Прохоров:

Хороший тренер – это все-таки талант, призвание либо это просто качественная, хорошая подготовка? Виктор Овчаров:

Мне видится результат понятия «хороший тренер» – это результат очень тяжелой, трудной, долгой работы, долгого становления специалиста, повышения его профессиональных качеств до такого уровня, благодаря которому можно вывести на олимпийский пьедестал любого спортсмена.

Сергей Прохоров:

Вопрос, может быть, не очень профессиональный, но я человек не из спорта, поэтому мне простительно. Есть ли разница в сложности подготовки тренера того или иного вида спорта? О сложности подготовки тренеров по разным видам спорта: «Разницы большой нет» Виктор Овчаров:

Разницы большой нет. Существует базовая подготовка, существуют типовые учебные планы повышения квалификации, переподготовки и вообще получения высшего физкультурного образования. Сергей Прохоров:

Можно сказать, что, к примеру, тренера по футболу готовить сложнее, чем тренера по хоккею? Виктор Овчаров:

Мне видится разница только в наличии материальной базы и тех условий, в которых работает тренер. Все зависит от самого тренера и от уровня его квалификации.

Сергей Прохоров:

Можно назвать какие-то ключевые базовые моменты, которыми должен обладать тренер? Я имею в виду человека, который не занимался профессиональным спортом, но увлекается им и хотел бы стать тренером. Вы говорили, что возможно прийти такому человеку на базе высшего образования, например, к вам в институт и получить эту подготовку. Изначально какими способностями он должен обладать? Если человек имеет первоначальные навыки и хочет выйти на профессиональный уровень, у него сегодня все для этого есть Виктор Овчаров:

Прежде всего нужно самому не только любить спорт, но и заниматься какими-то видами спорта или каким-то одним видом спорта. Если человек имеет первоначальные навыки и стремление, хочет освоить азы какого-то вида спорта и выйти на высокий профессиональный уровень, у него сегодня все для этого есть. Сергей Прохоров:

Вы говорили сейчас о развитии образования. Отсюда вытекает вопрос: что сегодня не хватает нашему спортивному образованию, тренерскому образованию? Нашему тренерскому образованию не хватает стремления постигать накопленный опыт, который можно использовать для совершенствования видов спорта