Шахтёр» в четвёртый раз победил «Витебск». Итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы продолжают выяснять отношения в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы продолжают выяснять отношения в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок в Витебске был очень важным для местной команды, она находилась на грани вылета из плей-офф, поскольку уступала в серии «Шахтеру» со счетом 0:3. И действительно «Витебск» оказал «горнякам» серьезное сопротивление. «Шахтеру» удалось открыть счет лишь во втором периоде – отличился Илья Казнадей.
В итоге «Витебск» уступил «Шахтеру» – 0:3. В Новополоцке «Юность» сражалась с местным «Химиком». После двух периодов гости вели со счетом 3:1, а итоговые цифры – 4:3 в пользу «Юности».