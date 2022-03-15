Шахтёр» в четвёртый раз победил «Витебск». Итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Поединок в Витебске был очень важным для местной команды, она находилась на грани вылета из плей-офф, поскольку уступала в серии «Шахтеру» со счетом 0:3. И действительно «Витебск» оказал «горнякам» серьезное сопротивление. «Шахтеру» удалось открыть счет лишь во втором периоде – отличился Илья Казнадей.