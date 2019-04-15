Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК

Новости Беларуси. 15 апреля на заседании исполкома НОК было принято важное кадровое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

Так, помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.