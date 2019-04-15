Прямой эфир

Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК

15 апреля 2019 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 апреля на заседании исполкома НОК было принято важное кадровое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК-1

Так, помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.

Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК-4

За Виктором Лукашенко закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси – Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США, который пройдет в сентябре 2019 года.

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбольный матч между клубом «Дипломат» и командой Дирекции II Европейских игр пройдёт в Минске
15 апреля 2019 09:30

Футбольный матч между клубом «Дипломат» и командой Дирекции II Европейских игр пройдёт в Минске

«У нас бойцовские качества есть, но не до конца». Капитан «Цмоков» Евгения Степанова о выигрышах, традициях и менталитете команды
14 апреля 2019 20:37

«У нас бойцовские качества есть, но не до конца». Капитан «Цмоков» Евгения Степанова о выигрышах, традициях и менталитете команды

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова
14 апреля 2019 20:05

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова