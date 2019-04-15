Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК

Новости Беларуси. 15 апреля на заседании исполкома НОК было принято важное кадровое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо
Новости Беларуси. 15 апреля на заседании исполкома НОК было принято важное кадровое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо
Так, помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.
За Виктором Лукашенко закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси – Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США, который пройдет в сентябре 2019 года.