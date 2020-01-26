Сергей Минин: «Если меня освободят от ответственности, я пойду и сделаю результат в другом месте»

Новости Беларуси. Совсем недавно женская сборная Беларуси по конькобежному спорту взяла бронзу на чемпионате Европы. Это, пожалуй, самый крупный наш успех со времен Анжелики Катюги, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Казалось бы, есть повод для гордости и для радости. Но не все так просто. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда объединили чемпионат Беларуси по классическому и спринтерскому многоборью. Ранее всегда эти старты были раздельными.

Ну а затем с нами на связь вышел нынешний главный тренер сборной Сергей Минин. Он не почивает на лаврах. Более того, он настроен весьма скептически. Да и согласитесь, далеко не так часто бывает, чтобы наставник был готов откровенно рассказать о реальном положении дел в команде. С подробностями Сергей Минин. Интервью «Недели спорта». «Чтобы были системная победа, понятно, что должна быть система внутри»

Чтобы были системная победа, понятно, что должна быть система внутри: начиная от государственной структуры и заканчивая федерацией. Система, которая бы давала ежегодно нам новых талантов, ежегодно приносила медали. Должна быть очень четко работающая система со всеми выстроенными позициями. Каждый специалист должен на своем уровне гордиться тем, что он делает. «Я, по сути, самый главный враг всех тренеров регионов, которые считают, что я подавляю» Я, по сути, самый главный враг всех тренеров регионов, которые считают, что я подавляю. При этом я понимаю, чтобы оставаться на международной арене на плаву, нужно постоянно всякие критерии поджимать, увеличивать и усложнять программу соревнований. «Уверен, что талантов в регионах значительно больше, чем в Минске» Когда начинается очередной сезон, просматриваю макропланы, модели подготовки регионов, юниорских команд, я могу констатировать факт, что ребята, которые тренируются и живут в Минске, они имеют на 50-60 % больше льда, нежели региональные.

Я уверен, что талантов в регионах значительно больше, чем в Минске. Они более замотивированы и ментально сильнее. Я это вижу по каждому ребенку, который на прошедшем чемпионате Беларуси по спринту, по многоборью проиграл минским. Я это вижу, они замотивированнее, они больше хотят. Но у них нет таких возможностей, так дайте им. «Проблема – это передача юных талантов в вышестоящее звено» Проблема – это передача юных талантов в вышестоящее звено. Потому что зоны комфорта тренеров таковы, что лучше оставить всевозможными уговорами спортсменов около себя. Главный тренер, это и понятно, на то и главный «вражина», который хотел бы пригреть этого птенчика у себя. «Федерация, которая сейчас существует, больше сконцентрирована на фигурном катании»

Сейчас федерация, которая сейчас существует, больше сконцентрирована на фигурном катании. Я скажу так, что наши соревнования, чемпионаты республики выглядят, как тренировочный процесс национальной команды в вечернее или в утреннее время. Деньгами здесь не поможешь, а вот вниманием – да. «На сегодняшний день от руководящих должностей никого не осталось» Все те люди, которые делали результаты до 2018 года с нуля, где мы были в минусе большом по отношению к Олимпийским играм – Ванкувер, Сочи – провалы, и резко пять человек попадают на Олимпийские игры. В первую очередь это и генеральный директор «Минск-Арены» Николай Константинович Ананьев, и Алексей Хатылёв, и Александр Николаевич Новакович. На сегодняшний день от руководящих должностей никого не осталось. Моя жизнь вместе с ними была связанна, они мне помогали, поддерживали. Результат, который на сегодняшний день существует, принадлежит им. Потому что они и меня делали как тренера. Планы грандиозные и амбициозные. Сергей Минин о развитии конькобежного спорта в Беларуси Олимпийские игры закончились. Мы приехали, мы начали планировать новое четырехлетие, разработали план качественный и количественный, все сделали, взяли обязательства на себя. А в августе 2018-го я начал понимать, что я останусь один. Сейчас такова ситуация, что их не стало в угоду двух остальных видов спорта, которые существуют в нашем тройственном союзе. «Когда я рассказываю тренерам на международных конференциях, что у нас есть, они сладко завидуют»