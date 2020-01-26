«Спасибо девочкам, каждая превзошла себя». Александр Екименко об успехе белорусской сборной на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Беларусь – чемпион Европы по индорхоккею. Если вдруг кто-то не в курсе, то это зальная разновидность хоккея на траве. Пусть и не олимпийская, только вот играют в помещениях все те же люди, которые в теплое время выступают на газоне, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Сборная Беларуси впервые в истории стала лучшей командой на континенте. Наши девушки уверенно прошли групповой турнир, потерпев лишь одно поражение от Нидерландов. В полуфинале мы блестяще разобрались с немками, а в решающем матче взяли реванш у наших обидчиц на первом этапе. Золото континентального форума остается в Беларуси. Итоги чемпионата Европы обсудим с председателем федерации Александром Екименко.

Мы шли, мы верили, что должны выиграть. И у нас это получилось Виталий Гурков, СТВ:

Александр Леонидович, поздравляю с победой. Уже осознаете, что мы – лучшие в Европе? Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Ну да, в данный момент это факт – то, что мы стали чемпионами Европы. Естественно, я очень рад, что так произошло. Виталий Гурков:

Мы уже несколько раз были с серебром, были с бронзой. И наконец-таки выиграли. Может быть, чемпионат Европы был для нас каким-то заколдованным? Что случилось, что мы все-таки взяли эту вершину? Александр Екименко:

Могу сказать огромное спасибо девочкам, каждая превзошла себя. Да, у них есть мастерство, есть опыт. Да, есть тренер. Опять же, тренер у нас голландец, он работает уже пять лет с нашими девочками. Есть молодые, есть опытные. Мы шли, мы верили, что должны выиграть. И у нас это получилось.

Виталий Гурков:

Именно в Минске. Александр Екименко:

У нас третий рейтинг в мире. Вообще, хоккей на траве в мире развивают 137 федераций. В большом хоккее, в олимпийской программе мы 20-е в мире. А в индорхоккее – третьи в мире. Первые – сборная Германии, это был 20-й чемпионат Европы. Сборная Германии была 15 раз чемпионом Европы. Я, когда даже забили, не видел это нарушение. Я думал, что мы уже чемпионы Кристина Момот, СТВ:

О чем вы думали, когда пробивалось пенальти и решающий бросок был на нашей стороне?

Александр Екименко:

Я, когда даже забили, не видел это нарушение, думал, что судья не даст тот же пенальти, когда были буллиты. Я думал, что мы уже чемпионы. Оказывается, это было не так, еще надо было пройти какое-то испытание. Испытание временем. Испытание нервов, всех эмоций. Действительно, как говорится, дома и стены помогают. Но девочки сотворили больше, чем могли. В голландском хоккее успех на 40 % в анализе Кристина Момот:

Если брать во внимание исключительно содержание матчей, то как вам они? Александр Екименко:

Херман мне всегда говорил, что в голландском хоккее успех на 40 % в анализе. Наверное, они все разобрали и все это сделали. Поэтому очень интересная и очень достойная игра нашей команды. Мы проигрывали до последних двух секунд – 1:0, сравняли счет на последних секундах. Это дорогого стоит. То, что это произошло, – значит, мы сильнее, тут буллиты, да. Мы дома. Но девочки показали очень достойный хороший хоккей.

У Хермана опыт очень большой, знания. Он очень много дает не только команде, но еще и тренерам Виталий Гурков:

Длительное время командой руководит представитель Нидерландов Херман Круис. Его работа была связана с тем, чтобы команда пробилась на Олимпиаду. Однако этого не случилось. Но Европу все-таки нам удалось взять. Закономерный вопрос: останется ли он главным тренером команды? Александр Екименко:

Я могу сказать, что у нас с Валерием Николаевичем, председателем наблюдательного совета, был разговор буквально перед этим турниром. У Хермана опыт очень большой, знания. Он очень много дает не только команде, но еще и тренерам, и детским тренерам. И вообще всему белорусскому хоккею. Большой труд, который он приносит, я вижу. Валерий Николаевич, может, меньше. У нас был такой разговор, что, может быть, кого-то другого. Может быть, чего-то не хватает. Может, проблема в тренере. Но он доказал, что нет. Я думаю, он будет с нами работать. Кристина Момот:

Херман у руля остается или нет? Александр Екименко:

Да, остается. Сегодня мы общались с министром спорта. Мы должны уже думать об Олимпиаде во Франции. И думать не за год: «Попадем – не попадем», есть шанс, а планомерно к этому идти.

Можно замахиваться на чемпионат мира Кристина Момот:

К нам приезжали международные технические делегаты. Они были приятно удивлены болельщикам на трибунах, тем, что болельщиков много, большим вниманием прессы. Если мы опять будем подавать заявку на тот турнир, мы будем в числе фаворитов. Мы хотим снова выступить принимающей стороной? Может быть, замахнуться на чемпионат мира? Александр Екименко:

Можно замахиваться на чемпионат мира. Но сегодня каждая страна, которая развивает этот вид спорта, хочет, чтобы это проходило у них. И второй момент: преимущество чемпионата мира, если брать в индорхоккее, – в одном месте два зала, играют и мужчины, и женщины. Это было в Лейпциге, это было в Познани. Они из выставочных центров делают спортсооружения. Можно разделить «Уручье» и, например, Дворец спорта, но не будет эффективности такой. И выиграем ли мы? Получим ли мы право проведения Кубка мира этого? Да, оно престижно. У нас есть инфраструктура, можно помыслить, можно попытаться.

Основное для детей преимущество – у нас все секции бесплатные. Сегодня у нас нет проблем с инвентарем в детских школах Виталий Гурков:

Как вы занимаетесь отбором? Как ребенок попадает в секцию? Александр Екименко:

Основное для детей преимущество – у нас все секции бесплатные. Сегодня у нас нет проблем с инвентарем в детских школах. Я прямо могу сказать, что каждая детская школа обеспечена инвентарем. Мы буквально недавно получили от Международной федерации 250 клюшек и 15 вратарских форм для детских школ. Это для того, чтобы наши дети не имели проблем по развитию. Даже могу сказать, что если раньше у нас был набор, то сейчас уже где-то есть отбор. И еще могу сказать о преимуществе: буквально с 1 сентября 2019 в системе ДЮСШ дети могут приходить и заниматься с семи лет. Если раньше было с девяти, то сейчас с семи лет. Это тоже огромный плюс для занятия этим видом спорта.

Мужской команде попасть на Олимпийские игры будет очень сложно Виталий Гурков:

Ближайшие планы у национальной сборной какие? Александр Екименко:

Во Францию. Мужской команде попасть на Олимпийские игры будет очень сложно. Мы все равно должны развивать, искать молодежь к следующей Олимпиаде. Но все равно у нас есть промежуточные этапы проведения – это мировые лиги, где национальные команды мужские будут участвовать. Они дают баллы, рейтинг, дают постепенный шанс попадания на какие-то Олимпийские игры. У женщин это гораздо легче, потому что мы уже 20-е. Мы уже добились того, что у нас есть рейтинг, который сегодня может позволить попасть на Олимпийские игры. И не просто позволить, а реально туда попасть.