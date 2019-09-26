Первый опыт сотрудничества бизнеса и спорта. В Минске представили бренд «А1 Юниор»

Новости Беларуси. Новое имя в белорусском детском футболе. Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг и футбольный клуб «Юниор» 26 сентября представили совместный спортивный бренд «А1 Юниор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый в стране опыт такого глобального сотрудничества бизнеса с детско-юношескими командами.

Компания А1 традиционно активно поддерживает массовое спортивное движение в Беларуси. К крупным спортивным ивентам теперь планируется привлекать и юных подопечных. Первым шагом стало полное обновление экипировки. К тренировкам воспитанники клуба приступили в новой форме.

Дмитрий Демченко, воспитанник детского футбольного клуба «А1 Юниор»:

Мне очень нравится наша новая форма спонсора А1. Теперь будем вдвойне стараться. Я жду результатов, чтобы наша команда стала лучшая на планете. Мечтаю поехать в Лигу чемпионов с нашей командой и с Беларусью и выиграть.

«А1 Юниор» – один из крупнейших детских футбольных клубов. Сегодня здесь занимаются 300 ребят. Действует и женское отделение – среди воспитанников 15 девочек. В 2018 году клуб стал одним из участников программы клубного развития УЕФА в Беларуси.

Все тренеры прошли подготовку по европейским методикам и получили лицензии УЕФА. В рамках партнёрства с компанией А1 клуб ставит амбициозные цели, уже разработана дорожная карта совместного развития по нескольким направлениям.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании A1:

Для нас как для компании, которая ведёт свой социально ответственный бизнес в стране, поддержка детей в различных направлениях, в том числе и в спорте, является одним из ключевых факторов нашей деятельности. И придание нашего имени команде означает не только то, что мы будем осуществлять финансовую поддержку, но в целом будем работать над развитием как конкретно этого клуба, так и активно поддерживать массовый детский футбол в стране.

Дмитрий Шохалевич, председатель спортивного общественного объединения «Футбольный клуб «Юниор»:

Мы ожидаем, что это сотрудничество поможет нам обзавестись собственной инфраструктурой, непосредственно фундаментом, на котором мы сможем реализовывать свои масштабные проекты, а также поможет нам в реализации крупных международных турниров, форумов, привлечении международных звёзд футбола, международных клубов и всякого рода внимания к нашему проекту, к нашему клубу.