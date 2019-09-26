Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

26 сентября 2019 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. Пусть она придаст уверенности всей команде.

Белорусу не было равных в весовой категории до 102 килограммов. После первого упражнения будущий победитель шел вторым, уступая лишь представителю Кореи. Однако в последней, решающей попытке Тихонцов зафиксировал штангу весом 218 килограммов. Это позволило не только ликвидировать отставание, но и стать недосягаемым для соперников.

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ-4

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ-6

Итоговая сумма нашего тяжелоатлета – 398 килограммов. А сегодня еще один белорусский «богатырь» поднялся на пьедестал почета. Андрей Арямнов стал серебряным призером мирового первенства по тяжелой атлетике в Паттайе.

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»
26 сентября 2019 09:46

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»

«Играем каждый матч на победу». Нападающий ХК «Юность-Минск» о матче с «Металлургом»
25 сентября 2019 20:44

«Играем каждый матч на победу». Нападающий ХК «Юность-Минск» о матче с «Металлургом»

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике
25 сентября 2019 20:29

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике