Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. Пусть она придаст уверенности всей команде.

Белорусу не было равных в весовой категории до 102 килограммов. После первого упражнения будущий победитель шел вторым, уступая лишь представителю Кореи. Однако в последней, решающей попытке Тихонцов зафиксировал штангу весом 218 килограммов. Это позволило не только ликвидировать отставание, но и стать недосягаемым для соперников.