Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. Пусть она придаст уверенности всей команде.
Белорусу не было равных в весовой категории до 102 килограммов. После первого упражнения будущий победитель шел вторым, уступая лишь представителю Кореи. Однако в последней, решающей попытке Тихонцов зафиксировал штангу весом 218 килограммов. Это позволило не только ликвидировать отставание, но и стать недосягаемым для соперников.
Итоговая сумма нашего тяжелоатлета – 398 килограммов. А сегодня еще один белорусский «богатырь» поднялся на пьедестал почета. Андрей Арямнов стал серебряным призером мирового первенства по тяжелой атлетике в Паттайе.