Видео. «Неман» набирает первые очки в чемпионате в матче с «Белшиной», «Динамо-Брест» в сухую выигрывает у «Партизана»

Гродненский «Неман» в матче с «Белшиной» в 7 туре наконец-то прервал свою безголевую серию в чемпионате Беларуси.

Первое очко для команды добыл главный голеодор клуба в межсезонье – Дмитрий Ковалёнок. Залечив травму, форвард вернулся в игру, дал себе на раскачку один матч (в прошлом туре против «Торпедо»), а затем взялся за дело засучив рукава.

В воскресном матче против бобруйчан, прошедшем на главной гродненской арене, именно Ковалёнок открыл счёт в поединке, а попутно и дал отсчёт голам «Немана» в чемпионате-2010. Уже в добавленное время первого тайма форвард точным ударом головой замкнул навес Виталия Володенкова с левого фланга – 1:0.

Пополнения голевого актива пришлось ждать 25 минут. Мелочи, в сравнении с шестью безголевыми встречами, которыми гродненцы мучали своих поклонников со старта чемпионата. И вновь не последнюю роль во взятии белшиновских ворот сыграл Ковалёнок. За фол на нападающем главный арбитр встречи Александр Евневич назначил пенальти, который по-капитански уверенно реализовал Виталий Надиевский - 2:0.



Казалось, такого запаса команде Олега Радушко хватит с лихвой. Играть оставалось всего каких-то 20 минут. Однако, не тут-то было. Шинникам, чья победная серия к тому моменту насчитывала 4 матча, хватило двух минут, чтобы выровнять ситуацию на поле.

На 78-ой минуте точным ударом с 11-метровой отметки отставание подсократил Дмитрий Щегрикович. А спустя два оборота секундной стрелки активный литовский бобруйчанин Аудрюс Йокшас, к слову, вынужденно появившийся на поле из-за травмы Былины, сделал цифры на табло одинаковыми - 2:2.

Более того, в оставшееся время гости могли и вырвать победу, но Никита Фурсин пробил выше ворот. Таким образом, мирное положение дел сохранилось в поединке до финального свистка.

«Белшина», до этого носившая статус самой бескомпромиссной команды высшей лиги, оформила первую ничью в нынешнем чемпионате. Ничью волевую, что не могло не порадовать Александра Седнёва и его подопечных.

«Динамо-Брест» – «Партизан»

Главный тренер брестского «Динамо», Юрий Пунтус, и его нынешние подопечные из брестского «Динамо» в 7 туре гостили на старом, знакомом стадионе «Трактор», наверняка, ставшем для тренера родным за долгие годы работы в клубе «МТЗ-РИПО».

Нынче минская арена носит гордое и, главное, ультрасовременное название «Стэдиум». При этом, какие бы то ни было обновления самой арены Юрий Иосифович вряд ли смог заметить. Разве что его бывший клуб теперь именуется по-новому – «Партизан».

Правда, фанаты команды всё равно по старой памяти кричалки и речёвки адресуют «МТЗ-РИПО». Так что фактически всё в сопернике для главкома брестчан было до боли знакомо. А особенно перспективная молодёжь «Партизана», составившая основу, с которой и самому Юрию Пунтусу некогда (перед самым уходом) пришлось погоревать в высшей лиге.

Несмотря на такие вот, почти родственные связи, почти полтайма ушло у соперников на ознакомительное просматривание друг к другу.



Лишь затем команды осмелели до того, что стали активнее наведываться друг к другу в гости. Само собой (бело-голубым это полагалось по статусу) чаще и острее атаковали именно динамовцы. Пара нападающих Януш-Василюк вчистую переигрывала своих юных опекунов. При этом основную угрозу воротам «Партизана» несли стандарты. Парочка из которых не завершилась взятием ворот лишь из-за неточности того самого Януша или благодаря уверенным действиям в рамке Филиппа Войтеховича.

Молодой кипер минчан первый тайм отстоял насухо. Как и его брестский коллега по амплуа Александр Плотников, которому, правда, и в дело-то вступать приходилось всего несколько раз.

А вот в начале второй половины игры вратари, видимо, решили немного повеселить публику. И если чудачества Плотникова закончились для него и для «Динамо» без последствий, то вот аналогичные подвиги на выходе из рамки Войтеховича обернулись взятием столичных ворот.

На 52-ой минуте результативный удар на свой счёт записал Николай Януш. Форвард тем самым официально оформил дебютный для себя гол в составе брестчан и «Динамо» вышло вперёд – 1:0.



На 60-ой минуте подопечные Юрия Пунтуса увеличили свой перевес. Партнёры решили долго не мучить Романа Василюка, получившего повреждение в одном из эпизодов и простаивавшего у бровки в ожидании паузы для замены. Возможность уйти с поля своему капитану динамовцы предоставили быстро: Заза Пачулия мощным ударом с 25-ти метров вогнал мяч в сетку, сделал счёт 2:0, и пока горемычные хозяева, понурив головы, шли к центральному кругу, Василюк смог покинуть поле.



Цифры на табло раскрепостили команду Людаса Румбутиса. Плюс живости и креативности атакующим вылазкам минчан придал вышедший на замену Рафаэль Ледесма. Именно бразилец на экваторе второго тайма хитрым пасом отправил Александра Макася на рандеву с брестским кипером. Но в честном бою переиграть Плотникова форвард не смог. В составе гостей в оставшееся время матча особое внимание столичной обороны привлекал Дмитрий Мозолевский.

Для начала форвард опасно пробил над самой перекладиной. А спустя пару минут, сам по воротам решил не бить, зато зряче и мягко навесил в штрафную, где оставшемуся без внимания Николаю Янушу ничего не оставалось, кроме как ненавязчивым движением головы отправить мяч в сетку.

Нападающий оформил дубль и на 89-ой минуте привёл счёт на табло в окончательный вид – 3:0 победа брестского «Динамо». «Партизан» же в очередной раз терпит сухое поражение.