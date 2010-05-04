Мирные 1:1 в матче «Динамо-Минск» и «Витебск»

Динамовцы Минска в 6 туре принимали футбольный клуб «Витебск». Которому, в преддверии нынешнего первенства ,прочили едва ли не борьбу за выживание.

Но который, всем пересудам на зло, идёт по чемпионатной тропе твёрдым шагом: за пять туров северяне ни разу не познали горечи поражения.

Уже в дебюте встречи с динамовцами стало понятно, что команде Юрия Коноплёва придётся приложить неимоверные усилия, чтобы сохранить завидный ноль в графе «поражения»: минчане набросились на ворота Дмитрия Гущенко с аппетитом голодного зверя.

Однако кипер витебчан с не меньшим запалом подошёл в этот день к выполнению своих вратарских обязанностей и, как говорится, тащил всё, что мог. Ни Гаврюшко, ни Кисляк, ни Рекиш, ни Путило как ни старались над вскрытием витебских закромов, как ни пристреливались к гостевой рамке, размочить счёт, так и не смогли.

А вот гости, перед самым антрактом, не мудрствуя лукаво вышли вперёд посредством успешного стандарта. Мощный удар под перекладину со штрафного в исполнении Игоря Трухова усилиями Андрея Горбунова перетёк в розыгрыш углового. Однако хозяевам час от часу не стало легче: навес всё того же Трухова от флажка после скидки партнёра опасно замыкал Слесарчук. Его удар динамовский кипер отразил, а вот от добивания Горовцова уберечь свои ворота уже не смог. «Витебск» вышел вперёд на 41-ой минуте.



Выравнять положение дел подопечным Сергея Гуренко удалось лишь в середине второго тайма. На дальний заброс, а может быть и зрячий пас Монтарупа, откликнулся Антон Путило, хладнокровно переиграл Гущенко и отправил мяч в осиротевшую рамку – 1:1.

После этого хозяева сломя голову бросились в бой за победой. И едва не были наказаны за потерю бдительности в собственной штрафной.

Однако витебчанин Роман Сорокин милосердно простил динамовцев за прокол. А вот сами хозяева проявлять благодушие решили как-нибудь потом, уже после матча, и вплоть до последних секунд нещадно терзали гостевую оборону.

В самой концовке встречи принести своей команде победу могли Антон Путило, забористо зарядивший издали, и Станислав Драгун, бивший головой метров с пяти. Оба раза отменно действовал в рамке Дмитрий Гущенко. Витебский кипер, признанный лучшим в своей команде по итогам встречи, так и не позволил больше мячу побывать в сетке. Мирные 1:1 сохранились до финального свистка.