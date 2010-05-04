Единственный матч 7 тура чемпионата Беларуси, который не порадовал голами

Накануне игрового дня ФК «Витебск» и «БАТЭ» составляли гордый дуэт из белорусской футбольной элиты, которому ещё не приходилось по ходу нынешнего чемпионата огорчаться поражениям.

Как вы уже догадались, продлить свою беспроигрышную серию обеим командам удалось и по итогу воскресной дуэли. В первой половине игры событиями на поле предсказуемо заправлял чемпион, однако острые выпады в исполнении парочки Родионов – Брессан неизменно оставались бесплодными.

То Дмитрий Гущенко в очередной раз демонстрировал свои вратарские таланты, то самим жёлто-синим банально не хватало точности. Инициативу борисовчане не отдали и после антракта, однако, их вылазки в чужую штрафную становились всё более пресными.

А вот хозяева, напротив, к концу матча расшевелились. И парочкой перспективных моментов родную витебскую публику порадовали. Уже в компенсированное время северяне организовали контрвыпад три в одного.

Но решивший взять игру на себя Дмитрий Лебедев не сумел переиграть Александр Гутора, занявшего место в рамке борисовских ворот. Финальный свисток главного арбитра встречи Валерия Величко запротоколировал подписание безголевого мира – 0:0.