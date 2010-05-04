Обзор матчей 7 тура чемпионата Беларуси. ФК «Минск» – «Шахтер» и ФК «Днепр» – «Динамо-Минск»

ФК «Минск» – «Шахтер»В 7 туре чемпионата Беларуси матч ФК «Минск» – «Шахтер» был первый. Уже в дебюте на стадионе «Шахтер» минский клуб предоставил гостям голевую фору. Дмитрий Комаровский воспользовался отличным пасом и вывел горняков вперед.

В дальнейшем острая и захватывающая игра изобиловала острыми моментами в исполнении обеих команд. Однако, в ворота мяч летел еще только раз. На предпоследней, 89-ой минуте, «Шахтеру» удалась красивая контратака. В итоге, важная победа солигорчан: 2:0.

ФК «Днепр» – «Динамо-Минск»

В игре ФК «Днепр» – «Динамо-Минск» соперники продемонстрировали живой и увлекательный футбол, который, правда, не обернулся обилием результативных комбинаций.

Мяч в воротах побывал лишь однажды. Исход встречи решил точный удар могилевчанина Максима Карповича, состоявшийся на 4-ой добавленной минуте. «Днепр» неожиданно праздновал победу, а команда Сергея Гуренко покидала Могилев с горечью разочарования.