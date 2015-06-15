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Видео: Братья Богдановичи завоевали первое золото для Беларуси на Европейских играх в Баку

15 июня 2015 17:35
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Каноисты Андрей и Александр Богдановичи завоевали первое золото для сборной Беларуси на Европейских играх.

На гребном канале в Менчегире белорусы выиграли финальный заезд в каноэ (C2) на дистанции 1000 м с результатом 3 мин. 34,412 сек.

В копилке белорусской команды на Европейских играх теперь 5 наград. В предыдущие дни три медали добыли борцы греко-римского стиля. Серебро в первый день соревнований завоевал Сослан Дауров (до 59 кг), бронзовыми призерами стали Виктор Сосуновский (до 80 кг) и Иосиф Чугошвили (130 кг).

У белорусов есть ещё одна медаль!

Бронзу завоевала борчиха Вероника Иванова. Она выиграла свой поединок досрочно.

# Европейские игры # Андрей Богданович # Александр Богданович

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