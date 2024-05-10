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Вероника Иванова вышла в полуфинал мирового олимпийского квалификационного турнира по борьбе

10 мая 2024 14:14
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Вероника Иванова вышла в полуфинал мирового олимпийского квалификационного турнира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вероника Иванова вышла в полуфинал мирового олимпийского квалификационного турнира по борьбе-1

В 1/4 она не оставила шансов представительнице Мексики – 10:0. До четвертьфинала добралась Анастасия Зименкова. Обе спортсменки продолжают турнирный путь. Валерия Чирик оступилась, но сохраняет шансы на утешение. Алина Шевчук не совладала с 1/8.

# Борьба # Вероника Иванова # Анастасия Зименкова

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