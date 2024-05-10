Теннис. Виктория Азаренко и Арина Соболенко стартуют в Риме

День белорусского тенниса в Риме. Сегодня, 10 мая, две наши соотечественницы выйдут на корты состязаний категории тысяча. Причем для обеих это будет дебют на данном старте, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первой перед зрителями появится Виктория Азаренко. Ее соперница Магда Линетт. Фаворитский статус за белоруской. Ранее пути девушек пересекались пять раз. Трижды верх брала наша спортсменка. В пользу экс-первой ракетки планеты и статистика. Нынче в рейтинге Азаренко идет 24-й, полька 51-я. Старт дуэли ориентировочно в 16 часов. А в вечерней сессии будем переживать за Арину Соболенко. Она проэкзаменует Кэти Волынец. Это предстоит первая в истории дуэль спортсменок. Матч начнется не ранее 19 часов по минскому времени. Накануне громкую сенсацию в Риме сотворила Александра Саснович. Она отправила отдыхать россиянку Екатерину Александрову, разгромив ее – 6:0, 6:1.