Теннис. Егор Герасимов прошёл в полуфинал челленджера в Китае

Егор Герасимов продолжает побеждать на челленджере в Китае. Белорус добрался уже до полуфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На предыдущей стадии был повержен местный спортсмен Цзе Цуй. Поединок выдался на редкость бескомпромиссным. Причем дебютный сет наш земляк отдал – 3:6. Но затем собрался и довел дело до виктории – 6:4, 7:5. В матче 1/2 Герасимов сразится с Алибеком Качмазовым.