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Теннис. Егор Герасимов прошёл в полуфинал челленджера в Китае

10 мая 2024 14:13
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Егор Герасимов продолжает побеждать на челленджере в Китае. Белорус добрался уже до полуфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов прошёл в полуфинал челленджера в Китае-1

На предыдущей стадии был повержен местный спортсмен Цзе Цуй. Поединок выдался на редкость бескомпромиссным. Причем дебютный сет наш земляк отдал – 3:6. Но затем собрался и довел дело до виктории – 6:4, 7:5. В матче 1/2 Герасимов сразится с Алибеком Качмазовым.

# Теннис # Егор Герасимов

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