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Экстралига. Шайба Артура Абмётки принесла «Локомотиву» победу над «Динамо-Молодечно»

27 января 2022 19:52
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Новости Беларуси. В хоккейной экстралиге уже как неделю начался второй этап. В очередных матчах в четверг, 27 января, были сыграны три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Экстралига. Шайба Артура Абмётки принесла «Локомотиву» победу над «Динамо-Молодечно»-1

К оршанскому «Локомотиву» пожаловал в гости «Динамо-Молодечно», эти дружины по своему потенциалу середнячки. Первая 20-минутка осталась безголевой – 0:0. Во второй отметился Артур Абметка, почти на 33-й минуте матча гости ослабили бдительность. Хозяева вырвались вперед. Для команд это уже пятая очная встреча.  

Экстралига. Шайба Артура Абмётки принесла «Локомотиву» победу над «Динамо-Молодечно»-4

В противостоянии «Лида» и «Химик» бесспорно фавориты «нефтяники». «Могилев» и «Брест» шли по матчу ровно. 

# Хоккей Беларуси # Артур Абметка # Фотофакт

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