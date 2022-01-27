Экстралига. Шайба Артура Абмётки принесла «Локомотиву» победу над «Динамо-Молодечно»

Новости Беларуси. В хоккейной экстралиге уже как неделю начался второй этап. В очередных матчах в четверг, 27 января, были сыграны три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К оршанскому «Локомотиву» пожаловал в гости «Динамо-Молодечно», эти дружины по своему потенциалу середнячки. Первая 20-минутка осталась безголевой – 0:0. Во второй отметился Артур Абметка, почти на 33-й минуте матча гости ослабили бдительность. Хозяева вырвались вперед. Для команд это уже пятая очная встреча.