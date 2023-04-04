Белорусских борцов допустили к участию в международных стартах

Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить белорусских и российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Атлеты из Беларуси и России будут допущены к международным стартам в нейтральном статусе в соответствии со всеми рекомендациями МОК. Решение об участии в соревнованиях юношеских команд обеих стран в возрастных категориях до 15 и 17 лет вступит в силу немедленно. Также исполком постановил обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов.