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Белорусских борцов допустили к участию в международных стартах

04 апреля 2023 19:55
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Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить белорусских и российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских борцов допустили к участию в международных стартах-1

Атлеты из Беларуси и России будут допущены к международным стартам в нейтральном статусе в соответствии со всеми рекомендациями МОК. Решение об участии в соревнованиях юношеских команд обеих стран в возрастных категориях до 15 и 17 лет вступит в силу немедленно. Также исполком постановил обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов.

# Борьба # Фотофакт

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